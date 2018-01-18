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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM3155/12

4.4

| (8) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Philipsin mikroäänijärjestelmän wOOx-tekniikka tarjoaa voimakkaan basson ja on yhteensopiva iPhone 5 -laitteen Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 50 W, bassoelementti

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Kokonaislähtöteho 50 W RMS

Yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkialle kotiisi

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

8

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Sistema musicale micro

25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Microchaîne

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3155 Mini Stereoanlage

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