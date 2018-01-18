2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Philipsin mikroäänijärjestelmän wOOx-tekniikka tarjoaa voimakkaan basson ja on yhteensopiva iPhone 5 -laitteen Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 50 W, bassoelementti
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
4.4
5:stä
8
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
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Arvioitu tuote: DCM3155 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3155 Sistema musicale micro
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
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Arvioitu tuote: DCM3155 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3155 Microchaîne
Andigraphie
16/10/2013
Deutschland
Augenweide mit Klangerlebnis
Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3155 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3155 Mini Stereoanlage