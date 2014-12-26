2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Philipsin mikroäänijärjestelmän aktiivinen subwoofer tarjoaa voimakkaan basson ja on yhteensopiva iPhone 5- ja iPad mini -laitteiden Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
CD, MP3-CD, USB, FM
Enintään 80 W, 2.1-järjestelmä
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3175 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3175 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3175 Microchaîne