Kotiisi sopiva ääni

Philipsin mikroäänijärjestelmän aktiivinen subwoofer tarjoaa voimakkaan basson ja on yhteensopiva iPhone 5- ja iPad mini -laitteiden Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.