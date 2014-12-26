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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM3175/12

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Philipsin mikroäänijärjestelmän aktiivinen subwoofer tarjoaa voimakkaan basson ja on yhteensopiva iPhone 5- ja iPad mini -laitteiden Lightning-liitännän kanssa. Suunnatut kaiuttimet takaavat laajan stereoäänen, ja yksinkertaisen tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin koteihin.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Enintään 80 W, 2.1-järjestelmä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3175 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3175 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3175 Microchaîne

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