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Tuotanto lopetettu

Philips Fideliotelakointijärjestelmä

DCM5090/10

4.3

| (68) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Äänitorni

LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen, jolla saat parhaan kuuntelukokemuksen CD-levyistäsi, iPodista, iPhonesta tai iPadista. Philipsin 3.1 DCM5090/10 -telakointijärjestelmässä on sisäinen subwoofer, 200 W:n lähtöteho ja helppokäyttöinen telakka.

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Hulluna ääneen

Äänitorni

  • Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

68

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

31/03/2013

Danmark

Danmark

beskrivelsen passer perfekt

jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 dockinglydsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 dockinglydsystem

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system

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