Äänitorni

LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen, jolla saat parhaan kuuntelukokemuksen CD-levyistäsi, iPodista, iPhonesta tai iPadista. Philipsin 3.1 DCM5090/10 -telakointijärjestelmässä on sisäinen subwoofer, 200 W:n lähtöteho ja helppokäyttöinen telakka.