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Tuotanto lopetettu
Äänitorni
LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen, jolla saat parhaan kuuntelukokemuksen CD-levyistäsi, iPodista, iPhonesta tai iPadista. Philipsin 3.1 DCM5090/10 -telakointijärjestelmässä on sisäinen subwoofer, 200 W:n lähtöteho ja helppokäyttöinen telakka.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.
PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
4.3
5:stä
68
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
bjørnen
31/03/2013
Danmark
beskrivelsen passer perfekt
jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 dockinglydsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 dockinglydsystem
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM5090 docking sound system