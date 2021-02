Lisää akun käyttöaikaa valo- ja liiketunnistimilla

Tehokas litiumioniakku on helppo ladata tavallisella mikro-USB-liitännällä. Integroidut valo- ja liiketunnistimet takaavat akulle pidemmän käyttöajan. Edistyksellinen tekniikka säätää näytön kirkkautta, ja laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun et käytä sitä. Tallennin on aina käyttövalmiina, kun haluat ryhtyä töihin.