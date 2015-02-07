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Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-telakointikaiutin

DS3600/12

4.1

| (14) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Upea telakointikaiutin tuottaa kristallinkirkkaan äänen, joka täyttää tilan kauniisti työpöydän reunalta tai mistä tahansa. Siinä on langaton Bluetooth-suoratoisto ja mahdollisuus iPodin/iPhonen/iPadin synkronointiin tietokoneen kanssa.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

Musiikin langaton Bluetooth-siirto iPodista/iPhonesta/iPadista

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi iPodista, iPhonesta tai iPadista Philips-äänijärjestelmässä kätevästi milloin tahansa.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

14

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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