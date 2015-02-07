2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Upea telakointikaiutin tuottaa kristallinkirkkaan äänen, joka täyttää tilan kauniisti työpöydän reunalta tai mistä tahansa. Siinä on langaton Bluetooth-suoratoisto ja mahdollisuus iPodin/iPhonen/iPadin synkronointiin tietokoneen kanssa.
iPodille/iPhonelle/iPadille
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi iPodista, iPhonesta tai iPadista Philips-äänijärjestelmässä kätevästi milloin tahansa.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.
4.1
5:stä
14
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®