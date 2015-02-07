Kotiisi sopiva ääni

Upea telakointikaiutin tuottaa kristallinkirkkaan äänen, joka täyttää tilan kauniisti työpöydän reunalta tai mistä tahansa. Siinä on langaton Bluetooth-suoratoisto ja mahdollisuus iPodin/iPhonen/iPadin synkronointiin tietokoneen kanssa.