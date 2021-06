Saumaton djay 2 -sovellusintegrointi

Telakoi iPad, jossa on Algoriddmin djay 2 -iPad-sovellus, ja miksaaminen iPadilla on yhtä helppoa kuin miksauspöydässä. Isoilla skrätsäyskiekoilla, crossfadereilla ja dekin säätimillä voit tehdä miksauksia iPadin musiikkikirjastossa olevista kappaleista. Tai anna Automix-tilan hoitaa homma. Algoriddmin djay 2 -sovellusta on helppo käyttää. Sen edistyneiden monikosketustoimintojen ansiosta miksaaminen on helppoa niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin.