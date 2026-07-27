2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DST5040/80
2 600 W:n teho
Jatkuva höyryntuotto 45 g/min
200 g:n lisähöyry
SteamGlide Plus
Automaattinen virrankatkaisu
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.
Erityinen SteamGlide Plus -pohja liukuu tasaisesti kaikilla kankailla. Se on tarttumaton, naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa.
Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.
Arviot
Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan