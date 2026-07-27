Varmaa toimintaa päivästä toiseen

Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide Plus -pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.