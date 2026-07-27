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Tuotanto lopetettu

5000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST5040/80

Varmaa toimintaa päivästä toiseen
Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide Plus -pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.
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SteamGlide Plus -pohja on 4 kertaa kestävämpi*

Varmaa toimintaa päivästä toiseen

  • 2 600 W:n teho

  • Jatkuva höyryntuotto 45 g/min

  • 200 g:n lisähöyry

  • SteamGlide Plus

  • Automaattinen virrankatkaisu

2 600 W, lämpenee nopeasti

2 600 W, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Naarmuuntumaton pohja liukuu hyvin

Naarmuuntumaton pohja liukuu hyvin

Erityinen SteamGlide Plus -pohja liukuu tasaisesti kaikilla kankailla. Se on tarttumaton, naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa.

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan