Yksi täydellinen lämpötila kaikille kankaille OptimalTEMP-teknologialla

Yksi optimaalinen lämpötila-asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei palovammoja, taattu. OptimalTEMP-teknologian ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta palovammoja millekään silitettävälle kankaalle, ja voit silittää turvallisesti kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmiriin missä tahansa järjestyksessä ilman lämpötilan säätämistä tai vaatteiden lajittelua etukäteen