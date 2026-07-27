2 vuoden takuu
DST6120/20
45 g/min höyry + 190 g höyrysuihkaus poistaa vaikeat rypyt
Drip-Stop-teknologia estää veden vuotamisen
OptimalTEMP - ei palovammoja millään silitettävällä kankaalla
SteamGlide Plus -pohja takaa sujuvan liukumisen
300 ml säiliö + automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden vuoksi
45 g/min jatkuvalla höyryntuotolla voit poistaa rypyt nopeammin ja tehokkaammin.
Höyrysuihkaus tarjoaa lisätehoa vaikeiden ryppyjen käsittelyyn paksummissa kankaissa, tuottaen jopa 190 g höyryä tehokkaampaan silitykseen.
Yksi optimaalinen lämpötila-asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei palovammoja, taattu. OptimalTEMP-teknologian ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta palovammoja millekään silitettävälle kankaalle, ja voit silittää turvallisesti kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmiriin missä tahansa järjestyksessä ilman lämpötilan säätämistä tai vaatteiden lajittelua etukäteen
Arviot
Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans