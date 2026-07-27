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  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
  • Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille

Philips 6000 Series -höyrysilitysrautaHigh end irons

DST6120/20

Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille
Koe poikkeuksellinen suorituskyky ja turvallisuus Philips 6000 -sarjan silitysraudalla, joka on suunniteltu kaikille silitettäville kankaille. Se tarjoaa 45 g/min jatkuvaa höyryä ja tehokkaan 190 g höyrysuihkauksen, mahdollistaen vaivattoman silittämisen ilman palovammojen riskiä.
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100 % turvallinen jopa herkille kankaille.

Huipputulokset turvallisesti kaikille silitettäville kankaille

  • 45 g/min höyry + 190 g höyrysuihkaus poistaa vaikeat rypyt

  • Drip-Stop-teknologia estää veden vuotamisen

  • OptimalTEMP - ei palovammoja millään silitettävällä kankaalla

  • SteamGlide Plus -pohja takaa sujuvan liukumisen

  • 300 ml säiliö + automaattinen virrankatkaisu turvallisuuden vuoksi

Tuottaa jopa 45 g/min höyryä ryppyjen nopeampaan poistamiseen.

Tuottaa jopa 45 g/min höyryä ryppyjen nopeampaan poistamiseen.

45 g/min jatkuvalla höyryntuotolla voit poistaa rypyt nopeammin ja tehokkaammin.

Poistaa vaikeat rypyt tehokkaalla 190 g höyrysuihkauksella

Poistaa vaikeat rypyt tehokkaalla 190 g höyrysuihkauksella

Höyrysuihkaus tarjoaa lisätehoa vaikeiden ryppyjen käsittelyyn paksummissa kankaissa, tuottaen jopa 190 g höyryä tehokkaampaan silitykseen.

Yksi täydellinen lämpötila kaikille kankaille OptimalTEMP-teknologialla

Yksi täydellinen lämpötila kaikille kankaille OptimalTEMP-teknologialla

Yksi optimaalinen lämpötila-asetus kaikille silitettäville kankaille. Ei palovammoja, taattu. OptimalTEMP-teknologian ansiosta takaamme, että tämä silitysrauta ei aiheuta palovammoja millekään silitettävälle kankaalle, ja voit silittää turvallisesti kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmiriin missä tahansa järjestyksessä ilman lämpötilan säätämistä tai vaatteiden lajittelua etukäteen

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  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans