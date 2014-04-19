2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DTM3155/12
Kotiisi sopiva ääni
iPhone- ja iPad mini -yhteensopiva Lightning-liitin ja Bluetooth langattomaan musiikintoistoon. Philips-mikromusiikkijärjestelmä vapauttaa musiikkisi ja tuo tehokkaan basson esiin wOOx-tekniikan avulla.
Bluetooth® aptX
Lightning-liitäntä
USB, CD, FM
enintään 50 W, bassoelementti
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
3.7
5:stä
3
Arviot
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DTM3155 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DTM3155 Microsistema de música
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Arvioitu tuote: DTM3155 Microchaîne
Arvioitu tuote: DTM3155 Microchaîne