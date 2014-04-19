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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DTM3155/12

3.7

| (3) Arviot

Kotiisi sopiva ääni

iPhone- ja iPad mini -yhteensopiva Lightning-liitin ja Bluetooth langattomaan musiikintoistoon. Philips-mikromusiikkijärjestelmä vapauttaa musiikkisi ja tuo tehokkaan basson esiin wOOx-tekniikan avulla.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • Bluetooth® aptX

  • Lightning-liitäntä

  • USB, CD, FM

  • enintään 50 W, bassoelementti

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

3

Arviot

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM3155 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM3155 Mini Stereoanlage

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM3155 Microsistema de música

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DTM3155 Microsistema de música

05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Arvioitu tuote: DTM3155 Microchaîne

Arvioitu tuote: DTM3155 Microchaîne

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