Allergiaystävällinen, ECARF-testattu

Tämä HEPA 13 -suodatuksella varustettu pölynimuri on allergiaystävällinen ja sille on myönnetty ECARF-sertifikaatti (European Centre for Allergy Research Foundation). HEPA 13 -suodatin suodattaa poistoilmasta 99,95 % allergeeneista, kuten kissan ja koiran karvoista, pölypunkeista ja siitepölystä.