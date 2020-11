Kaikkien aikojen suurin imuteho

FC917x-sarjan pölynimureiden keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä, joten niiden avulla pääset eroon kaikesta pölystä ja liasta. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin