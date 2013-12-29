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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FWM6000/10

4.5

| (14) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kirkas, tehokas ja mahtava ääni

FWM6000/10-hifijärjestelmä lisää musiikin tehoa 550 watin RMS- ja 7500 watin PMPO-lähtöteholla. Subwoofer tuottaa täyteläisen bassoäänen ja UniSound takaa selkeän ja luonnollisen äänentoiston. Voit nauttia musiikista suoraan USB-laitteista ja kannettavista soittimista.

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tällä äänijärjestelmällä

Kirkas, tehokas ja mahtava ääni

  • 550 W

Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja karaokesta USB-laitteeseen

Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja karaokesta USB-laitteeseen

UniSoundilla luonnollinen ja kristallinkirkas äänenlaatu

UniSoundilla luonnollinen ja kristallinkirkas äänenlaatu

Valmistaudu kirkkaampaan ja luonnollisempaan musiikkiin. UniSound-tekniikka hyödyntää akustista muotoilua ja suunnittelukokemusta äänen tuottamiseen juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Tavallisissa kaiuttimissa diskantti- ja bassokaiuttimen äänet kuuluvat eri paikoista. Tämä saa aikaan ääntä vääristäviä voimakkaita häiriöitä, mikä aiheuttaa luonnottoman, tasaisen ja tukahdutetun äänen. UniSound vapauttaa musiikin sijoittamalla diskantti- ja bassokaiuttimen ainutlaatuisiin sijainteihin ja käyttämällä jakotaajuussuunnittelua, mikä vähentää huomattavasti häiriöitä ja tuottaa luonnollisen, alkuperäistä vastaavan äänen.

Subwoofer tehostaa bassotoistoa

0

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

14

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

02/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

This stereo system is the best i have ever had

I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM6000 Mini Hi-Fi System

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