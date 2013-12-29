UniSoundilla luonnollinen ja kristallinkirkas äänenlaatu

Valmistaudu kirkkaampaan ja luonnollisempaan musiikkiin. UniSound-tekniikka hyödyntää akustista muotoilua ja suunnittelukokemusta äänen tuottamiseen juuri sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. Tavallisissa kaiuttimissa diskantti- ja bassokaiuttimen äänet kuuluvat eri paikoista. Tämä saa aikaan ääntä vääristäviä voimakkaita häiriöitä, mikä aiheuttaa luonnottoman, tasaisen ja tukahdutetun äänen. UniSound vapauttaa musiikin sijoittamalla diskantti- ja bassokaiuttimen ainutlaatuisiin sijainteihin ja käyttämällä jakotaajuussuunnittelua, mikä vähentää huomattavasti häiriöitä ja tuottaa luonnollisen, alkuperäistä vastaavan äänen.