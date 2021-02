Poistaa 99,97 % 0,3 µm:n hiukkasista

Philipsin NanoProtect HEPA Series 2 -suodatin on valmistettu laadukkaasta materiaalista. Se kerää jopa 99,97 % hiukkasista, joiden koko on 0,3 mikronia tai enemmän. Tähän kuuluvat useimmat ilmassa leviävät allergeenit, haitalliset hiukkaset, bakteerit ja virukset. Laadukas suodatin on kestävä ja tukeva, joten kaikki ilma virtaa varmasti sen läpi ja suodattuu tehokkaasti.