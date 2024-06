Kolmoistarkkuuskärki ylettyy myös kaikista hankalimpiin kohtiin

Tämän Philips-silitysraudan kärki on tarkka kolmella tavalla: se on terävä, siinä on nappiura ja se on muotoiltu sulavasti. Kolmoistarkkuuskärjen ansiosta pääset käsiksi hankalimpiinkin kohtiin, kuten nappien ympärille ja laskosten väliin.