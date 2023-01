Optimaalinen hallinta ja näkyvyys kolmoistarkkuuskärjen ansiosta

Kärki on tarkka kolmella tavalla. Se on terävä, siinä on nappiura ja se on muotoiltu sulavasti. Kolmoistarkkuuskärki helpottaa vaikeimpienkin kohtien, kuten nappien ympärysten ja laskosten, silittämistä.