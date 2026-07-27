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  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen

Kunnostettu

PowerLifeHöyrysilitysrauta

GC2995/30R1

2 Palkinnot

Varmaa toimintaa päivästä toiseen
Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

SteamGlide-pohja* takaa nelinkertaisen käyttöiän

Varmaa toimintaa päivästä toiseen

  • 2400 W

  • 45 g/min, jatkuva höyryntuottokyky

  • Lisähöyry 160 g

  • SteamGlide-pohja

Miellyttävä kohokuvioitu kahva takaa tukevan otteen

Miellyttävä kohokuvioitu kahva takaa tukevan otteen

Kohokuvioitu kahva varmistaa miellyttävän ja ergonomisen otteen, jotta silitysrauta ei luista kädestä.

Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja pitää silitysraudan tehon optimaalisena.

Pystyhöyrytys riippuville tekstiileille

Pystyhöyrytys riippuville tekstiileille

Pystyhöyrytyksellä voit raikastaa vaatteet suoraan vaateripustimella ja poistaa rypyt paikalleen ripustetuista verhoista. Et tarvitse silityslautaa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan