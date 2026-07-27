2 vuoden takuu
Kunnostettu
GC2995/30R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
2400 W
45 g/min, jatkuva höyryntuottokyky
Lisähöyry 160 g
SteamGlide-pohja
Kohokuvioitu kahva varmistaa miellyttävän ja ergonomisen otteen, jotta silitysrauta ei luista kädestä.
Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja pitää silitysraudan tehon optimaalisena.
Pystyhöyrytyksellä voit raikastaa vaatteet suoraan vaateripustimella ja poistaa rypyt paikalleen ripustetuista verhoista. Et tarvitse silityslautaa.
Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan