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PowerLife Höyrysilitysrauta

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PowerLifeHöyrysilitysrauta

GC2995/30R1

PowerLife Höyrysilitysrauta

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Oppaat

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF tiedosto, 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2995/30 - English (US)

  • PDF tiedosto, 962.3 kB
  • 13 March 2026

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