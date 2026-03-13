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PowerLife Höyrysilitysrauta
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GC2995/30R1
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Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2995/30 - English (US)
Kaikki (3)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?
Miten Philips-höyrysilityskeskuksen vesisäiliö puhdistetaan?
Philipsin höyry-/kuivasilitysraudan pohjan puhdistaminen
Nukanpoistaja
Philips-höyrysilitysrauta ei lämpene enää
Philips-höyrysilityskeskus ei poista ryppyjä
Philips-höyrysilityskeskuksen Calc-Clean-valo vilkkuu
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