Tydlig användarmanual som är enkel att förstå. Smidigt att fylla i vatten. Reglagen manövreras lätt. Värms upp väldigt snabbt. Något kort sladd. Glider lätt över tyget. Tar bort veck i tjock bomull på två drag, häpnadsväckande! På mer ömtåligare material, som en viscosblus, är strykjärnet följsamt och efterlämnar inga spår. Jag var nöjd med det strykjärn jag hade, men efter att ha provat det här vill jag inte gå tillbaks (och nej, jag är inte köpt).