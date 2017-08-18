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  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
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  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen
  • Varmaa toimintaa päivästä toiseen

Kunnostettu

PowerLifeHöyrysilitysrauta

GC2998/80R1

4.3
| (177) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Varmaa toimintaa päivästä toiseen
Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Varmaa toimintaa päivästä toiseen

  • 2 400 W

  • Jatkuva höyryntuotto 45 g/min

  • Lisähöyry 170 g

  • SteamGlide-pohja

2 400 W, lämpenee nopeasti

2 400 W, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Jopa 170 gramman lisähöyry päihittää itsepäiset rypyt

Jopa 170 gramman lisähöyry päihittää itsepäiset rypyt

Höyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja poistaa helposti itsepintaisetkin rypyt.

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

177

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

18/08/2017

Sverige

Sverige

Funkar på alla material

Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!

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Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

17/08/2017

Sverige

Sverige

Så smidigt med bra funktioner!

Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

16/08/2017

Sverige

Sverige

Strykjärn att lita på

Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

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  1. Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan