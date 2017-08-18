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Kunnostettu
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2 400 W
Jatkuva höyryntuotto 45 g/min
Lisähöyry 170 g
SteamGlide-pohja
Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.
Höyry ulottuu syvemmälle kankaaseen ja poistaa helposti itsepintaisetkin rypyt.
Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin.
4.3
5:stä
177
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Millanw
18/08/2017
Sverige
Funkar på alla material
Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!
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Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
JuliaP
17/08/2017
Sverige
Så smidigt med bra funktioner!
Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!
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Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
PetraA
16/08/2017
Sverige
Strykjärn att lita på
Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!
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Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan