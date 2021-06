Pienikokoinen ja helppokäyttöinen

Philips Steam & Go -vaatehöyrystimellä voit raikastaa vaatteitasi ja pidentää niitten käyttöikää. Silkistä kashmiriin, ja villatakeista verhoihin, voit huoletta käyttää vaatehöyrystintä ilman palamisen riskiä. Rypyt ovat helppoja suoristaa painamalla kuumennettua höyrylevyä suoraan kangasta vasten. Voit myös käyttää laitetta pysty- sekä vaakatasossa. Vihdoikin voit hoitaa vaikeasti silitettäviä vaatteita ja myös tekemään viime minuutin vaateraikastukset. Näppärän kokoista vaatehöyrystintä on helppo kuljettaa lämmönkestävässä laukussa joten se on täydellinen myös matkoilla. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin