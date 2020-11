Tehokas höyrysilitysrauta

Nyt se on entistäkin parempi! Suositun GC4910-höyrysilitysraudan korvaavassa uudessa mallissa on nyt 20 % tehokkaampi höyrysuihkaus – ja se on sitä paitsi tyylikkäämpi! Innovatiivisen OptimalTemp-teknologian ansiosta voit silittää kaikkea farkuista silkkiin muuttamatta asetuksia ja ilman palamisen riskiä! Kun silityksessä käytetään höyryä, vaatteet eivät likaannu yhtä nopeasti ja pysyvät hyvännäköisinä pidempään. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin