2 vuoden takuu
Kunnostettu
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3 000 W
Jatkuva höyryntuotto 70 g/min
Lisähöyry 260 g
SteamGlide Advanced -pohja
OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmirvillaan missä tahansa järjestyksessä. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan muuttumisen odotteluun tai vaatteiden esilajitteluun. OptimalTEMP-tekniikalla varustetut Philips-silitysraudat tekevät silittämisestä helppoa ja nopeaa. OptimalTEMP on riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama silitystekniikka.
Valittavana on useita höyrytystiloja. DynamiQ-tila tuottaa automaattisesti täydellisen määrän höyryä tarpeen mukaan, MAX-tila poistaa sitkeät rypyt tehokkaan ja jatkuvan höyryntuoton avulla, ECO-tila tuottaa vähimmäismäärän höyryä ja säästää jopa 20 % energiaa, ja OFF-tila sammuttaa höyryntuoton.
DynamiQ-tunnistimen ansiosta edistyksellinen liiketunnistin tunnistaa silitysraudan liikkeet ja pysähtymisen. DynamiQ-tila tuottaa automaattisesti täydellisen määrän höyryä tarpeen mukaan ja takaa erinomaiset tulokset nopeasti. Höyryntuotto alkaa automaattisesti silitysraudan liikkuessa ja loppuu sen pysähtyessä, mikä takaa kätevän ja helpon silittämisen.
Kaikille silitettäville tekstiileille
Verrattuna malliin GC4910