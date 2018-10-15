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  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
  • Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme

Kunnostettu

Azur EliteHöyrysilitysrauta OptimalTEMP-tekniikalla

GC5036/20R1

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme
Tehokas ja älykäs silitysrauta, jolla saavutat erinomaisia tuloksia nopeammin. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta voit silittää kaiken farkuista silkkiin ilman palamisen riskiä. Edistyksellinen DynamiQ-höyrytoiminto varmistaa täydellisen määrän tehokasta höyryä aina tarpeen mukaan.*
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Älykkäin ja tehokkain höyrysilitysrautamme

  • 3 000 W

  • Jatkuva höyryntuotto 70 g/min

  • Lisähöyry 260 g

  • SteamGlide Advanced -pohja

OptimalTEMP-tekniikka: ei palamisen riskiä eikä lämpöasetuksia

OptimalTEMP-tekniikka: ei palamisen riskiä eikä lämpöasetuksia

OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin, pellavasta kashmirvillaan missä tahansa järjestyksessä. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan muuttumisen odotteluun tai vaatteiden esilajitteluun. OptimalTEMP-tekniikalla varustetut Philips-silitysraudat tekevät silittämisestä helppoa ja nopeaa. OptimalTEMP on riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama silitystekniikka.

Kätevät höyrytystilat: DynamiQ, MAX, ECO ja OFF

Kätevät höyrytystilat: DynamiQ, MAX, ECO ja OFF

Valittavana on useita höyrytystiloja. DynamiQ-tila tuottaa automaattisesti täydellisen määrän höyryä tarpeen mukaan, MAX-tila poistaa sitkeät rypyt tehokkaan ja jatkuvan höyryntuoton avulla, ECO-tila tuottaa vähimmäismäärän höyryä ja säästää jopa 20 % energiaa, ja OFF-tila sammuttaa höyryntuoton.

DynamiQ-tilan edistyksellinen höyryntuotto varmistaa erinomaiset tulokset

DynamiQ-tilan edistyksellinen höyryntuotto varmistaa erinomaiset tulokset

DynamiQ-tunnistimen ansiosta edistyksellinen liiketunnistin tunnistaa silitysraudan liikkeet ja pysähtymisen. DynamiQ-tila tuottaa automaattisesti täydellisen määrän höyryä tarpeen mukaan ja takaa erinomaiset tulokset nopeasti. Höyryntuotto alkaa automaattisesti silitysraudan liikkuessa ja loppuu sen pysähtyessä, mikä takaa kätevän ja helpon silittämisen.

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville tekstiileille

  2. Verrattuna malliin GC4910