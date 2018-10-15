DynamiQ-tilan edistyksellinen höyryntuotto varmistaa erinomaiset tulokset

DynamiQ-tunnistimen ansiosta edistyksellinen liiketunnistin tunnistaa silitysraudan liikkeet ja pysähtymisen. DynamiQ-tila tuottaa automaattisesti täydellisen määrän höyryä tarpeen mukaan ja takaa erinomaiset tulokset nopeasti. Höyryntuotto alkaa automaattisesti silitysraudan liikkuessa ja loppuu sen pysähtyessä, mikä takaa kätevän ja helpon silittämisen.