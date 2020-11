Suojaava lapanen ja harjalisäosa paksummille materiaaleille

Suojaava lapanen pitää huolen siitä että et polta itseäsi kuumalla höyryllä kun käsittelet vaatteita. Harjalisäosa on täydellinen valinta paksummille materiaaleille sillä höyry ylettyy syvemmälle tekstiiliin joka antaa tasaisen ja kauniin lopputuloksen. Harjalisäosa on erityisen hyvä esimerkiksi jakuille, päällystakeille ja paksummille verhoille.