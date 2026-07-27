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  • Nopeaa ja kätevää silitystä
  • Nopeaa ja kätevää silitystä
  • Nopeaa ja kätevää silitystä
  • Nopeaa ja kätevää silitystä
  • Nopeaa ja kätevää silitystä
  • Nopeaa ja kätevää silitystä

Kunnostettu

FastCareSilityskeskus

GC7703/20R1

2 Palkinnot

Nopeaa ja kätevää silitystä
Irrotettava ja helposti täytettävä vesisäiliö, tehokas höyryntuotto ja keraaminen SteamGlide Ceramic -pohja nopeuttavat silittämistä huomattavasti. Kantolukko ja Smart CalcClean tekevät silittämisestä vaivatonta.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Irrotettava vesisäiliö

Nopeaa ja kätevää silitystä

  • Pumpun paine jopa 5 baaria

  • 200 g:n höyrysuihkaus

  • Lukitsin

  • 2,2 litran irrotettava vesisäiliö

Kantolukko tekee siirtämisestä helppoa ja turvallista

Kantolukko tekee siirtämisestä helppoa ja turvallista

Höyrysilityskeskuksessa on turvalukitus, jolla silitysraudan voi lukita turvallisesti alustaan. Tällä tavoin silityskeskusta voi käyttää turvallisemmin, eikä kukaan kosketa vahingossa silitysraudan kuumaa pohjaa. Voit myös ottaa silityskeskuksen mukaan helposti.

Höyrysuihkaus jopa 200 g/min

Höyrysuihkaus jopa 200 g/min

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen pystyasennossa sekä hankalille rypyille.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa vesijohtovedellä.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa vesijohtovedellä.

Höyrysilitysraudan voi täyttää hanavedellä. Vettä voi lisätä tyhjentyneeseen säiliöön silityksen aikana helposti, eikä laitteen virtaa tarvitse katkaista täytön ajaksi.

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