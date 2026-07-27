2 vuoden takuu
Kunnostettu
GC7703/20R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Pumpun paine jopa 5 baaria
200 g:n höyrysuihkaus
Lukitsin
2,2 litran irrotettava vesisäiliö
Höyrysilityskeskuksessa on turvalukitus, jolla silitysraudan voi lukita turvallisesti alustaan. Tällä tavoin silityskeskusta voi käyttää turvallisemmin, eikä kukaan kosketa vahingossa silitysraudan kuumaa pohjaa. Voit myös ottaa silityskeskuksen mukaan helposti.
Lisähöyryä voi käyttää silitykseen pystyasennossa sekä hankalille rypyille.
Höyrysilitysraudan voi täyttää hanavedellä. Vettä voi lisätä tyhjentyneeseen säiliöön silityksen aikana helposti, eikä laitteen virtaa tarvitse katkaista täytön ajaksi.