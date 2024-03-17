Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Vaatehoito
Kaikki sarjat
FastCare Silityskeskus
Tuki
GC7703/20R1
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20 - English (US)
User Manual Philips FastCare Steam generator iron
Kaikki (2)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilityskeskuksesta?
Miten Philips-höyrysilityskeskuksen vesisäiliö puhdistetaan?
Nukanpoistaja
Philips-höyrysilityskeskuksen sininen valo vilkkuu
Philips-höyrysilityskeskus ei poista ryppyjä
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme