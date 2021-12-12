TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Erittäin tehokas silitysrauta
  • Erittäin tehokas silitysrauta

Kunnostettu

PerfectCare Aqua ProHöyrysilityskeskus

GC9324/20R1

4.8
| (41) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Erittäin tehokas silitysrauta
PerfectCare Aqua Pro sisältää erittäin kevyen silitysraudan ja suuren 2,5 litran vesisäiliön, jotka sopivat pitkäkestoiseen silitykseen myös pystysuunnassa.
Näytä kaikki edut

Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Erittäin kevyt silitysrauta

Erittäin tehokas silitysrauta

  • Enimmäispaine 6,5 baaria

  • Lisähöyry jopa 440 g

  • Vesisäiliön tilavuus 2,5 litraa

  • Erittäin kevyt silitysrauta

Suuri vesisäilö kestää käytössä pitempään

Suuri vesisäilö kestää käytössä pitempään

Suuri 2,5 litran vetoinen vesisäiliö riittää jopa 3 tunnin yhtäjaksoiseen silittämiseen ilman lisätäyttöjä. Säiliö on läpinäkyvä, joten näet helposti, kuinka pitkään höyryä vielä riittää. Höyrysilityskeskuksessa on suuri täyttöaukko, joten veden lisääminen onnistuu helposti vesihanasta tai silityksen aikana kannusta tai pullosta.

Helppo ja tehokas kalkinpoistojärjestelmä

Helppo ja tehokas kalkinpoistojärjestelmä

Säännöllinen kalkinpoisto suojaa silitysrautaa ja takaa parhaan mahdollisen höyryntuoton. Ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen Easy De-Calc Plus -toiminto poistaa kalkkikertymät ja pidentää höyrysilityskeskuksesi käyttöikää. Merkkivalo ja -ääni muistuttavat silitysraudan puhdistuksesta ja kalkinpoistosta. Kun laite on jäähtynyt, poista Easy De-Calc -kalkinpoiston nuppi ja kerää likainen vesi ja saostumat astiaan hävitettäväksi.

Säästä energiaa ECO-tilassa

Säästä energiaa ECO-tilassa

ECO-tila säästää energiaa silityslaadusta tinkimättä vähentämällä höyryn määrää. Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä, jotta saat perusteellisen silitystuloksen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Säästää energiaa jopa 45 % standardin IEC 603311 mukaisesti ECO-tilassa TURBO-tilaan verrattuna