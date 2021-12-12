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Kunnostettu
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Enimmäispaine 6,5 baaria
Lisähöyry jopa 440 g
Vesisäiliön tilavuus 2,5 litraa
Erittäin kevyt silitysrauta
Suuri 2,5 litran vetoinen vesisäiliö riittää jopa 3 tunnin yhtäjaksoiseen silittämiseen ilman lisätäyttöjä. Säiliö on läpinäkyvä, joten näet helposti, kuinka pitkään höyryä vielä riittää. Höyrysilityskeskuksessa on suuri täyttöaukko, joten veden lisääminen onnistuu helposti vesihanasta tai silityksen aikana kannusta tai pullosta.
Säännöllinen kalkinpoisto suojaa silitysrautaa ja takaa parhaan mahdollisen höyryntuoton. Ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen Easy De-Calc Plus -toiminto poistaa kalkkikertymät ja pidentää höyrysilityskeskuksesi käyttöikää. Merkkivalo ja -ääni muistuttavat silitysraudan puhdistuksesta ja kalkinpoistosta. Kun laite on jäähtynyt, poista Easy De-Calc -kalkinpoiston nuppi ja kerää likainen vesi ja saostumat astiaan hävitettäväksi.
ECO-tila säästää energiaa silityslaadusta tinkimättä vähentämällä höyryn määrää. Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä, jotta saat perusteellisen silitystuloksen.
Säästää energiaa jopa 45 % standardin IEC 603311 mukaisesti ECO-tilassa TURBO-tilaan verrattuna