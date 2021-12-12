Helppo ja tehokas kalkinpoistojärjestelmä

Säännöllinen kalkinpoisto suojaa silitysrautaa ja takaa parhaan mahdollisen höyryntuoton. Ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen Easy De-Calc Plus -toiminto poistaa kalkkikertymät ja pidentää höyrysilityskeskuksesi käyttöikää. Merkkivalo ja -ääni muistuttavat silitysraudan puhdistuksesta ja kalkinpoistosta. Kun laite on jäähtynyt, poista Easy De-Calc -kalkinpoiston nuppi ja kerää likainen vesi ja saostumat astiaan hävitettäväksi.