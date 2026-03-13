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PerfectCare Aqua Pro Höyrysilityskeskus
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GC9324/20R1
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PerfectCare Aqua Pro sisältää erittäin kevyen silitysraudan ja suuren 2,5 litran vesisäiliön, jotka sopivat pitkäkestoiseen silitykseen myös pystysuunnassa.
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