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PerfectCare Aqua Pro Höyrysilityskeskus

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PerfectCare Aqua ProHöyrysilityskeskus

GC9324/20R1

PerfectCare Aqua Pro Höyrysilityskeskus

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Oppaat

GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual

  • PDF tiedosto, 4.1 MB
  • 13 March 2026

PerfectCare Aqua Pro sisältää erittäin kevyen silitysraudan ja suuren 2,5 litran vesisäiliön, jotka sopivat pitkäkestoiseen silitykseen myös pystysuunnassa.

  • PDF tiedosto
  • 18 May 2026

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