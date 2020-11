Maailman tehokkain* ja ensimmäinen älykäs höyrysilityskeskus

PerfectCare Elite Plus on markkinoiden tehokkain* ja ensimmäinen älykäs höyrysilityskeskus. Tämä on sinulle jos etsit höyrysilityskeskusta joka on oikein viimeisen päälle varustettu. Höyrysilityskeskuksen älytunnistin tietää tarkalleen kuinka liikutat silitysrautaa ja säätää höyryä sen mukaisesti. Vaikeissa rypyissä tulee enemmän höyryä jotta saisit sen hoidettua nopeammin ja helpommin. OptimalTemp -tekniikan ansiosta voit silittää kaiken farkuista pikkutakkeihin ilman säätämättä asetuksia tai palamisen riskiä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin