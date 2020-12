Nauti hyvästä paahtoleivästä

Leivänpaahtimella, jossa on säädettävän levyiset paahtoaukot ja paahtoasteen säätö, saat aina tasaisen kullanruskeaa paahtoleipää. Paahtimessa on kätevä sämpylöiden lämmitysteline ja uudelleenlämmitystoiminto. leivännostimen ja viileänä pysyvän ulkokuoren ansiosta käyttö on turvallista. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin