Erinomainen paahtotulos, helppo puhdistaa

Elegantilla metallisella leivänpaahtimella paahdat herkut juuri sellaiseksi kuin haluat. Paahtimessa on lämmitysteline, jolla lämmität kätevästi pullat, sämpylät ja voisarvet, seitsemän paahtoasetusta, sulatus ja uudelleenlämmitysasetus. Paahdin on helppo puhdistaa, sillä siinä on irrotettava murualusta. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin