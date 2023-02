Kestävä muotoilu vihreämpää tulevaisuutta varten

Kestävän kehityksen mukaisessa rakenteessa on käytetty 100-prosenttisesti biopohjaisia muoveja², minkä ansiosta on saavutettu 24 prosenttia pienempi hiilijalanjälki¹. Mullistavalla materiaalilla on suuri merkitys keittiössä, ja samalla se tukee positiivisia ympäristövaikutuksia.