Keitä 18 erilaista juomaa suoraan älylaitteestasi

Täydellinen kahvi on kätesi ulottuvilla. Lataa Saeco Avanti -sovellus tablet-laitteeseen tai älypuhelimeen, ja muodosta siitä suojattu Bluetooth 4.0 -yhteys GranBaristo Avanti -espressokeittimeen, joka on ensimmäinen verkkoon yhdistettävä täysin automaattinen keitin. Valittavanasi on 18 vastustamatonta juomaa. Keitä juoma suoraan älylaitteesi kautta tai käytä keittimessä olevia yhden painalluksen painikkeita.