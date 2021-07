12 valmista ohjelmaa leivän, taikinan ja jopa hillon valmistamiseen

Philips-leipäkoneen 12 ohjelmalla leivot esimerkiksi täydellistä kokojyvävehnäleipää tai gluteenitonta leipää, ranskanleipää ja makeita leipiä. Lisäksi voit valmistaa herkullista pasta-, pizza-, bagel-, keksi- ja pasteijataikinaa – sekä hilloja. Kaikki on herkullista ja helppotekoista, koska paras paistolämpötila ja -aika on määritetty ohjelmiin valmiiksi. Koneessa on erityisasetukset pienikokoisille leiville, ja pikaohjelmilla saat valmista puolet nopeammin tai jopa tunnissa.