Optimaaliset esiajastukset kalalle, vihanneksille, riisille jne.

Höyrystäminen on tarkkaa puuhaa. Siksi Philipsin höyrykeittimessä on useita esiajastuksia, jotka katkaisevat höyryn tulon automaattisesti heti, kun ihanteellinen höyrystysaika on saavutettu. Se helpottaa useiden ruokalajien – muiden muassa riisin, kananmunien, vihannesten, kanan ja kalan – valmistusta. Kaikki maut ja vitamiinit säilyvät ruoassa.