Käytä lempiruokiesi paistamiseen vähemmän öljyä

Rasvainen ruoka maistuu monen mielestä hyvältä. Mutta tiesitkö, että ilmiölle on olemassa kemiallinen selitys? Kun ruoka friteerataan tai paahdetaan uunissa öljyssä, siinä käynnistyy aminohappojen ja sokerien kemiallinen prosessi. Kuumasta öljystä vapautuu valtavasti aromaattisia makuyhdistelmiä, joiden ansiosta ruoka on maukkaampaa. Lisäksi öljy tekee paistopinnasta rapean. Philipsin Airfryer saa aikaan saman prosessin mutta perustuu öljyn sijaan kuumaan ilmaan. Airfryerin avulla ruoka on sekä hyvää että terveellistä!