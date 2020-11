Rasvanpoistotekniikka erottelee ja kerää ylimääräisen rasvan

Saat terveellisempää ruokaa, josta on poistettu ylimääräinen rasva. Vain Philips Airfryerissä on rasvanpoistotekniikka, joka erottelee ja kerää ylimääräisen rasvan. Voit nauttia herkullisesta ruoasta, joka on rapeaa päältä ja mehevää sisältä ja mahdollisimman vähärasvaista.