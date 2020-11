7 silikonista muffinssivuokaa

Nyt voit leipoa muffinsseja ja kuppikakkuja helposti Airfryerissa. Uudelleenkäytettävät muffinssivuoat on valmistettu hajuttomasta silikonista. Se on joustavaa materiaalia, joka kestää korkeita lämpötiloja sekä on hygieenistä ja helppoa puhdistaa.