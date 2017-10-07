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Tuotanto lopetettu

SalonDry Pro ACHiustenkuivain

HP4992/00

4

| (4) Arviot

Hiustenkuivain, jota kampaajat käyttäisivät kotonaankin

Haluatko kuivata hiuksesi kuin ammattilainen? SalonDry Pro -hiustenkuivaimella – joka sisältää tehokkaan 2000 W:n AC-moottorin – on oikea valinta, jos haluat kuivata ja muotoilla hiuksesi kuten kampaamossa.

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SalonDry Pro AC

Hiustenkuivain, jota kampaajat käyttäisivät kotonaankin

  • 2000 W

Ammattilaistasoinen 2000 W - täydellinen tulos

Ammattilaistasoinen 2000 W - täydellinen tulos

Tämä 2000 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Ammattitason AC-moottori pidentää käyttöikää 50 %

Ammattitason AC-moottori pidentää käyttöikää 50 %

Tämä moottori on kehitetty ammattilaisille, ja se tarjoaa useita etuja. Tärkein on tavallista pitempi käyttöikä, joka pidentää hiustenkuivaimen käyttöikää 50 %. Lisäksi sen erittäin tehokas ilmavirta kuivaa hiukset nopeasti ja tehokkaasti.

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

4

Arviot

4
3
2

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Edut

Koelstand en betrouwbaar

Haitat

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Käyttöpäivä 2019-08-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Käyttöpäivä 2019-08-16

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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