2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP4992/00
Hiustenkuivain, jota kampaajat käyttäisivät kotonaankin
Haluatko kuivata hiuksesi kuin ammattilainen? SalonDry Pro -hiustenkuivaimella – joka sisältää tehokkaan 2000 W:n AC-moottorin – on oikea valinta, jos haluat kuivata ja muotoilla hiuksesi kuten kampaamossa.
2000 W
Tämä 2000 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Tämä moottori on kehitetty ammattilaisille, ja se tarjoaa useita etuja. Tärkein on tavallista pitempi käyttöikä, joka pidentää hiustenkuivaimen käyttöikää 50 %. Lisäksi sen erittäin tehokas ilmavirta kuivaa hiukset nopeasti ja tehokkaasti.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
4.0
5:stä
4
Arviot
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Edut
Koelstand en betrouwbaar
Haitat
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
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Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Käyttöpäivä 2019-08-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Käyttöpäivä 2019-08-16
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner