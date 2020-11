Karkaistu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitusterä

Philipsin sauvasekoittimessa on karkaistu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitusterä. Terän muoto on optimoitu tuottamaan parhaan sekoitustuloksen yhdessä kolmionmuotoisen ProMix-sekoitussauvan kanssa. Terä on todettu turvalliseksi käyttää elintarvikkeiden kanssa, eikä se ruostu.