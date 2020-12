Paljon mehua. Vaivattomasti.

Mehustus on entistä helpompaa Philips-mehulingolla, joka on valmistettu anodisoidusta alumiinista. Siinä on ainutlaatuinen Micro Mesh -erikoissiivilä, 700 watin moottori, XXL-kokoinen syöttöaukko ruostumattomasta teräksestä, tippalukko, 2 litran jäteastia ja tyylikäs 1,5 litran mehukannu. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin