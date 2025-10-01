Hakuehdot

      1000 Series Tehosekoitin

      HR2040/00

      Tehokas sekoitin jokapäiväistä smoothieta varten

      Peräti 350 W:n teho tekee sekoittamisesta sujuvaa. Terä voi käsitellä kaikkia aineksia ja murskata jopa jäätä. Saat sulavan lopputuloksen hetkessä vähäisellä vaivalla

      Tehokas sekoitin jokapäiväistä smoothieta varten

      Keittiön perustarvikkeesi.

      • 350 watin moottoriteho
      • 0,6 litran sekoitusmuki
      • Murskaa jäätä ja kovia aineksia
      • Konepestävät osat
      350 wattia takaavat tehokkaan sekoittamisen

      350 wattia takaavat tehokkaan sekoittamisen

      Sekoita jokapäiväinen smoothiesi vaivatta tehokkaan 350 W:n moottorin ansiosta. Nauti raikkaista juomista, joissa ei ole sattumia.

      Hieno lopputulos kahdella nopeusasetuksella

      Hieno lopputulos kahdella nopeusasetuksella

      Täydellisen smoothien valmistus onnistuu aina, sillä laitteen kahdella nopeusasetuksella voit säätää, kuinka nopeasti ja kuinka hienoksi haluat ainesosat soseuttaa.

      Murskaa jäätä ja muita kovia aineksia

      Murskaa jäätä ja muita kovia aineksia

      Olipa kyseessä dippi tai terveellinen smoothie, minisekoitin hoitaa homman. Sillä sekoitat ja murskaat kaikenlaiset ainesosat kiiveistä jääpaloihin.

      Matkamuki

      Matkamuki

      Valmista smoothiesi tien päällä sekoitusmukin avulla. Sekoita smoothie, laita kansi paikalleen ja nauti!

      Kompakti 10,8 cm:n rakenne.

      Kompakti 10,8 cm:n rakenne.

      Pieni ja moderni minisekoitin on helppo säilyttää esimerkiksi keittiön työtasolla, jolloin se on käden ulottuvilla kiireisinä hetkinä.

      Konepestävät lisäosat

      Konepestävät lisäosat

      Älä murehdi puhdistamisesta smoothien valmistuksen aikana. Sekä kannu että terät ovat konepestäviä.

      Kestävät terät ruostumatonta terästä

      Kestävät terät ruostumatonta terästä

      Kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pidempään, eivätkä ne ruostu tai tahraannu.

      Keittiön perustarvikkeet

      Keittiön perustarvikkeet

      Tutustu muihin keittiötarvikkeisiimme ja luo oma yhtenäinen sarjasi, joka tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä.

      2 vuoden takuu

      2 vuoden takuu

      Lisävarmuutena sekoittimella on 2 vuoden takuu.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Esiasetukset
        Ei
        Toiminnot
        Sekoittaminen
        Tuotetyyppi
        Minisekoitin
        Annosten määrä
        2
        Liukumattomat jalat
        Kyllä
        Käyttöliittymä
        Valintapainike
        Johdon pituus
        0,85 m
        Johdon säilytys
        Ei
        Integroitu käynnistyskytkin
        Kyllä
        Säädettävä termostaatti
        Ei
        Virran merkkivalo
        Ei
        Konepestävät osat
        Kyllä
        Tilavuuden ilmaisin
        Kyllä
        Kannun materiaali
        Muovi (PP)
        Terien materiaali
        Ruostumaton teräs
        Kierrosta minuutissa (RPM)
        25000
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Kyllä
        Irrotettavat terät
        Kyllä
        Murskaa jäätä
        Kyllä
        Sekoittaa kuumia aineksia
        Ei
        Reseptivihko
        Ei
        Melutaso (vakio)
        Lc = 86dB(A)
        Takuu
        2
        Sopii kuivaruoalle
        Ei
        Itsetyhjennystoiminto
        Ei

      • Tekniset tiedot

        Virta
        350 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1
        Akkukäyttöinen tuote
        Ei
        Energiatehokkuusluokitus
        Ei

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        Sekoitusmukin kansi
        Liittyvät lisävarusteet 1
        DFU
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Takuukortti

      • Suojatoiminto

        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        10,8 cm
        Tuotteen leveys
        10,8 cm
        Tuotteen korkeus
        36,2 cm
        Tuotteen paino
        1,017 cm
        Pakkauksen pituus
        14,1 cm
        Pakkauksen leveys
        23,1 cm
        Pakkauksen korkeus
        25,1 cm
        Pakkauksen paino
        1,38 kg

      • Kestävyys

        Kotelo
        100 % kierrätysmateriaalia
        Käyttöopas
        100 % kierrätysmateriaalia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

