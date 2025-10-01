Tehokas sekoitin jokapäiväistä smoothieta varten
Peräti 350 W:n teho tekee sekoittamisesta sujuvaa. Terä voi käsitellä kaikkia aineksia ja murskata jopa jäätä. Saat sulavan lopputuloksen hetkessä vähäisellä vaivalla Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Keittiön perustarvikkeesi.
- 350 watin moottoriteho
- 0,6 litran sekoitusmuki
- Murskaa jäätä ja kovia aineksia
- Konepestävät osat
350 wattia takaavat tehokkaan sekoittamisen
Sekoita jokapäiväinen smoothiesi vaivatta tehokkaan 350 W:n moottorin ansiosta. Nauti raikkaista juomista, joissa ei ole sattumia.
Hieno lopputulos kahdella nopeusasetuksella
Täydellisen smoothien valmistus onnistuu aina, sillä laitteen kahdella nopeusasetuksella voit säätää, kuinka nopeasti ja kuinka hienoksi haluat ainesosat soseuttaa.
Murskaa jäätä ja muita kovia aineksia
Olipa kyseessä dippi tai terveellinen smoothie, minisekoitin hoitaa homman. Sillä sekoitat ja murskaat kaikenlaiset ainesosat kiiveistä jääpaloihin.
Matkamuki
Valmista smoothiesi tien päällä sekoitusmukin avulla. Sekoita smoothie, laita kansi paikalleen ja nauti!
Kompakti 10,8 cm:n rakenne.
Pieni ja moderni minisekoitin on helppo säilyttää esimerkiksi keittiön työtasolla, jolloin se on käden ulottuvilla kiireisinä hetkinä.
Konepestävät lisäosat
Älä murehdi puhdistamisesta smoothien valmistuksen aikana. Sekä kannu että terät ovat konepestäviä.
Kestävät terät ruostumatonta terästä
Kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pidempään, eivätkä ne ruostu tai tahraannu.
Keittiön perustarvikkeet
Tutustu muihin keittiötarvikkeisiimme ja luo oma yhtenäinen sarjasi, joka tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä.
2 vuoden takuu
Lisävarmuutena sekoittimella on 2 vuoden takuu.
Tekniset tiedot
-
Yleiset tiedot
- Pääasiallinen materiaali
-
Muovi
- Toissijainen materiaali
-
Metalli
- Esiasetukset
-
Ei
- Toiminnot
-
Sekoittaminen
- Tuotetyyppi
-
Minisekoitin
- Annosten määrä
-
2
- Liukumattomat jalat
-
Kyllä
- Käyttöliittymä
-
Valintapainike
- Johdon pituus
-
0,85 m
- Johdon säilytys
-
Ei
- Integroitu käynnistyskytkin
-
Kyllä
- Säädettävä termostaatti
-
Ei
- Virran merkkivalo
-
Ei
- Konepestävät osat
-
Kyllä
- Tilavuuden ilmaisin
-
Kyllä
- Kannun materiaali
-
Muovi (PP)
- Terien materiaali
-
Ruostumaton teräs
- Kierrosta minuutissa (RPM)
-
25000
- Ei sisällä BPA:ta
-
Kyllä
- Sykäystoiminto
-
Kyllä
- Irrotettavat terät
-
Kyllä
- Murskaa jäätä
-
Kyllä
- Sekoittaa kuumia aineksia
-
Ei
- Reseptivihko
-
Ei
- Melutaso (vakio)
-
Lc = 86dB(A)
- Takuu
-
2
- Sopii kuivaruoalle
-
Ei
- Itsetyhjennystoiminto
-
Ei
-
Tekniset tiedot
- Virta
-
350 W
- Jännite
-
230 V
- Taajuus
-
50 Hz
- Määrä pakkauksessa
-
1
- Akkukäyttöinen tuote
-
Ei
- Energiatehokkuusluokitus
-
Ei
-
Yhteensopivuus
- Mukana tulevat lisävarusteet 1
-
Sekoitusmukin kansi
- Liittyvät lisävarusteet 1
-
DFU
- Liittyvät lisävarusteet 2
-
Takuukortti
-
Suojatoiminto
- Turvallisuussertifiointi
-
Kyllä
-
Paino ja mitat
- Tuotteen pituus
-
10,8 cm
- Tuotteen leveys
-
10,8 cm
- Tuotteen korkeus
-
36,2 cm
- Tuotteen paino
-
1,017 cm
- Pakkauksen pituus
-
14,1 cm
- Pakkauksen leveys
-
23,1 cm
- Pakkauksen korkeus
-
25,1 cm
- Pakkauksen paino
-
1,38 kg
-
Kestävyys
- Kotelo
-
100 % kierrätysmateriaalia
- Käyttöopas
-
100 % kierrätysmateriaalia
-
Alkuperämaa
- Valmistusmaa:
-
Kiina
