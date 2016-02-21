2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kestävät keittiötyökalut
Sekoita tasaiseksi innovatiivisella kaksiteräisellä sekoitusjärjestelmällä. Tämä Philips HR2181/00 -tehosekoitin kuuluu Robust Collectioniin, jonka kestävät keittiötyökalut tekevät ruoanlaitosta nautittavaa joka päivä.
850 W
2 litran lasikannu
kaksi terää
5 nopeusasetusta ja sykäystoiminto
2 litran kannu on valmistettu laadukkaasta, naarmuuntumattomasta borosilikaattilasista, joka mahdollistaa kuumien ainesten käsittelemisen. Soikea muoto takaa ainesten täydellisen virtauksen ja tasaisen lopputuloksen. Soikeaa kannua voi säilyttää jääkaapin ovessa sekoitusten jäähdyttämiseksi.
Automaattinen kiihdytys kasvattaa nopeuden 15 sekunnissa vähitellen 0 kierroksesta 11 000 kierrokseen minuutissa. Valmista monimutkaisimmatkin reseptit hetkessä.
Philips-tehosekoitin on helppo puhdistaa sileiden pintojen sekä konepestävän kannun ja lisätarvikkeiden ansiosta.
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4.6
5:stä
59
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Miele
21/02/2016
Danmark
En rigtig god blender
Dette er en rigtig god blender der kan klare det hele.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender
Stewzykins
19/11/2013
United Kingdom
Faultless
Excellent quality and very smart as well as being simple to use. A pity you cannot get them anymore.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender
bmbpeu
26/07/2012
United Kingdom
Excellent blender. Function led design
The blender is superb. It excels. The double head blender allows you blend more material than other blenders without it becoming to tall. The power that the blender supplies is superb. Its really easy to clean. The just fits in the fridge. The materials and finsish are excellent. The blender sits on my work-top and to my eye, looks fanatastic. I have had no problems with this belnder at all....I cannot recommend it highly enough *****
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender