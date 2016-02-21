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  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Tuotanto lopetettu

Robust CollectionTehosekoitin

HR2181/00

4.6

| (59) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

Kestävät keittiötyökalut

Sekoita tasaiseksi innovatiivisella kaksiteräisellä sekoitusjärjestelmällä. Tämä Philips HR2181/00 -tehosekoitin kuuluu Robust Collectioniin, jonka kestävät keittiötyökalut tekevät ruoanlaitosta nautittavaa joka päivä.

Näytä kaikki edut

Tehosekoitin, jolla sekoitat sulavasti kerralla

Kestävät keittiötyökalut

  • 850 W

  • 2 litran lasikannu

  • kaksi terää

  • 5 nopeusasetusta ja sykäystoiminto

2 litran soikea naarmuuntumaton lasikannu

2 litran soikea naarmuuntumaton lasikannu

2 litran kannu on valmistettu laadukkaasta, naarmuuntumattomasta borosilikaattilasista, joka mahdollistaa kuumien ainesten käsittelemisen. Soikea muoto takaa ainesten täydellisen virtauksen ja tasaisen lopputuloksen. Soikeaa kannua voi säilyttää jääkaapin ovessa sekoitusten jäähdyttämiseksi.

Automaattikiihdytys, 5 nopeutta ja sykäystoiminto

Automaattikiihdytys, 5 nopeutta ja sykäystoiminto

Automaattinen kiihdytys kasvattaa nopeuden 15 sekunnissa vähitellen 0 kierroksesta 11 000 kierrokseen minuutissa. Valmista monimutkaisimmatkin reseptit hetkessä.

Helposti puhdistettavat pinnat ja konepestävä kannu

Philips-tehosekoitin on helppo puhdistaa sileiden pintojen sekä konepestävän kannun ja lisätarvikkeiden ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

59

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

21/02/2016

Danmark

Danmark

En rigtig god blender

Dette er en rigtig god blender der kan klare det hele.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

19/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Faultless

Excellent quality and very smart as well as being simple to use. A pity you cannot get them anymore.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent blender. Function led design

The blender is superb. It excels. The double head blender allows you blend more material than other blenders without it becoming to tall. The power that the blender supplies is superb. Its really easy to clean. The just fits in the fridge. The materials and finsish are excellent. The blender sits on my work-top and to my eye, looks fanatastic. I have had no problems with this belnder at all....I cannot recommend it highly enough *****

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Robust Collection HR2181/00 Blender

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