Suunnittelussa huomioitu turvallisuus ja ekologisuus

Biopohjaisten muovien* valmistamiseen on käytetty biologisia ja uusiutuvia lähteitä, kuten auringonkukkaöljyä. Ruoanlaitosta yli jäänyt öljy on kerätty ja kierrätetty ympäristöystävällisesti, jotta materiaali sopii käyttöön, jossa se on kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Sekoitusmuki on valmistettu Tritan Renew -materiaalista, se ei sisällä BPA:ta ja on turvallinen kaikenlaisessa elintarvikekäytössä.