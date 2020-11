Kolmiomuoto takaa optimaalisen virtauksen ja sekoituksen

Philipsin sauvasekoittimen ProMix-tekniikka on kehitetty yhdessä arvostetun Stuttgartin yliopiston kanssa. Edistyneestä sekoitustekniikasta kehitettiin entistä toimivampi ja nopeampi. Philipsin sauvasekoittimien ainutlaatuista ProMix-sekoitustekniikkaa on optimoitu virtausta parantavalla kolmiomuodolla, joten tasaisten keittojen ja smoothie-juomien valmistaminen on nyt todella vaivatonta.