Voit ottaa smoothien helposti mukaan On the go -mukissa

Voit helposti ottaa suosikkismoothiesi mukaan tai säilyttää valmiita kastikkeita tai soseita suljettavassa On the go -mukissa. Sekoitusmuki on valmistettu materiaaleista, jotka eivät sisällä BPA:ta, ja siinä on kiinteä ja vuodot estävä tiiviste, joka estää läikkymisen.