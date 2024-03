300 ml pieni litteäteräinen kuppi kahvipapuja ja mausteita varten

Nyt voit jauhaa tuoretta kahvia ja mausteita kotona 300 ml pienen kupin avulla. Kupissa on litteät terät helpottaen sekoittamista. Käytä heti tai laita kansi päälle säilytystä varten. Kuppi on valmistettu Eastmanin Tritanista, se on 100 % BPA-vapaa, särkymätön ja astianpesukoneen kestävä.