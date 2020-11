Nauti terveellisistä smoothieista, jotka voi myös ottaa mukaan

Tämä Philips Viva Collectionin tehosekoitin, jossa on ProBlend 6 -toiminto ja 900 W:n moottori, voi sekoittaa kaikkea hedelmistä ja kasviksista jäähän. Käytettävissä on useita nopeussäätöjä, joiden avulla voit sekoittaa, murskata tai leikata raaka-aineet koostumukseltaan sellaisiksi kuin haluat. Voit sekoittaa smoothien suoraan mukaan otettavassa säiliössä, kääntää sen, laittaa kannen päälle ja ottaa mukaan vaikka evääksi! Nyt on siis helppo aloittaa uusi hyvä tapa ja nauttia ravinteikkaista smoothieista. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin