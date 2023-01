Suuri kannu koko perheen tarpeisiin

2 litran Tritan-kannu, jonka todellinen tilavuus on 1,8 litraa, on tarpeeksi suuri koko perheen tarpeisiin. Laadukas Tritan-kannu on kestävä, hajuton ja konepestävä, eikä se sisällä BPA:ta. Siihen on helppo tarttua pyöreiden kahvojen ansiosta.