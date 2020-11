Nopea Innergizer on uuden sukupolven tehosekoitin

Philips Innergizer on uuden sukupolven nopea tehosekoitin. Innergizer-tehosekoittimen kierrosluku on jopa 45 000 kierrosta minuutissa, joten se sopii myös erittäin koville raaka-aineille. Voit tehdä pehmeän smoothien, sileän keiton tai raikkaan sorbetin. Kahden litran kannu on käytännössä rikkoutumatonta Tritan-materiaalia ja ääntä vaimentava kupu tekee käytöstä lähes äänetöntä. Innergizer-tehosekoittimen muotoilu on tyylikästä ja siinä on digitaalinen näyttö. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin