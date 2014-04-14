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Tuotanto lopetettu

2.1 3D Blu-ray -kotiteatteri

HTB7255D/12

3.3

| (6) Arviot

Täydellinen elokuva- ja musiikkinautinto

Philipsin uusi 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 -kotiteatteri tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun lisäksi vakuuttavan Surround-äänentoiston, jotka yhdessä saavat suosikkielokuvasi ja lempimusiikkisi heräämään henkiin.

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Hulluna ääneen

Täydellinen elokuva- ja musiikkinautinto

  • D-luokan vahvistin

  • CinemaPerfect HD

  • Kiinteä Wi-Fi ja Bluetooth®

  • 500 W

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat

Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan tarkoittamalla tavalla.

iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus

iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus.

Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen

Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

6

Arviot

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Edut

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Haitat

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Käyttöpäivä 2019-03-08

Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Käyttöpäivä 2019-03-08

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