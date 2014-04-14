2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTB7255D/12
Täydellinen elokuva- ja musiikkinautinto
Philipsin uusi 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 -kotiteatteri tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun lisäksi vakuuttavan Surround-äänentoiston, jotka yhdessä saavat suosikkielokuvasi ja lempimusiikkisi heräämään henkiin.
D-luokan vahvistin
CinemaPerfect HD
Kiinteä Wi-Fi ja Bluetooth®
500 W
Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus.
Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.
3.3
5:stä
6
Arviot
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Edut
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Haitat
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Käyttöpäivä 2019-03-08
Arvioitu tuote: HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Käyttöpäivä 2019-03-08
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