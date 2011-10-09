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Tuotanto lopetettu

Digitaalinen AV-vastaanotin

HTR3464/12

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa kotiviihdettä

Haluatko muuntaa DVD-laitteesi tai -tallentimesi täydelliseksi kotiviihdejärjestelmäksi? Liitä vain tämä tyylikäs digitaalinen vastaanotin, ja voit nauttia elokuvateatterimaisesta ääni- ja videoelämyksestä ja tarkasta musiikin toistosta.

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Tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa kotiviihdettä

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Värikoodatut Easy-fit™-liitännät on helppo asentaa

Värikoodatut Easy-fit™-liitännät on helppo asentaa

Värikoodaus kaiutinliittimissä on helppo ja käyttäjäystävällinen ratkaisu, jolla liität kaiuttimet ja bassokaiuttimen kodin viihdejärjestelmän keskikaiuttimeen. Yhdistä liittimet vastaavanvärisiin liitäntöihin keskikaiuttimen takaosassa.

Useat digitaaliset tulot takaavat laadukkaan toiston muista lähteistä

Useat digitaaliset tulot takaavat laadukkaan toiston muista lähteistä

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Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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