2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa kotiviihdettä
Haluatko muuntaa DVD-laitteesi tai -tallentimesi täydelliseksi kotiviihdejärjestelmäksi? Liitä vain tämä tyylikäs digitaalinen vastaanotin, ja voit nauttia elokuvateatterimaisesta ääni- ja videoelämyksestä ja tarkasta musiikin toistosta.
Värikoodaus kaiutinliittimissä on helppo ja käyttäjäystävällinen ratkaisu, jolla liität kaiuttimet ja bassokaiuttimen kodin viihdejärjestelmän keskikaiuttimeen. Yhdistä liittimet vastaavanvärisiin liitäntöihin keskikaiuttimen takaosassa.
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4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTR3464 Digitale A/V-ontvanger