Tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa kotiviihdettä

Haluatko muuntaa DVD-laitteesi tai -tallentimesi täydelliseksi kotiviihdejärjestelmäksi? Liitä vain tämä tyylikäs digitaalinen vastaanotin, ja voit nauttia elokuvateatterimaisesta ääni- ja videoelämyksestä ja tarkasta musiikin toistosta.